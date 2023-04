Tropea: "Da Milano con San Luca nel cuore"

Vengono da Milano, portando il pubblico di X Factor nel loro Cringe Inferno. Ma potrebbero ricevere un ’patentino di bolognesità’ per i tanti legami con le Due Torri. Sono i Tropea, stasera al Locomotiv per l’apertura dello Spring Inferno Tour. E gli ospiti saranno proprio i concorrenti di X Factor local: Lucrezia Fioritti e i Disco Club Paradiso. Il gruppo che nel talent fu scelto da Ambra (il feeling non fu immediato) è composto dal frontman Pietro, il chitarrista Mimmo, il bassista Piso e Claudio alla batteria. Alle spalle già tanti anni di concerti, diversi linguaggi musicali e sperimentazione, come un Ep pensato per Tik Tok. La tappa di stasera è un allegro ritorno dei quattro a Bologna, dove hanno suonato – "anche per strada facendo basking" e passato serate all’Infedele. "E poi abbiamo un rapporto speciale con San Luca – spiegano – perché lo vediamo sempre dall’autostrada e ogni volta ci diciamo: c’è Bologna".

Dove aprite il tour.

Claudio: "Ci stiamo preparando da mesi perché non siamo più abituati a suonare per più di due minuti, come si faceva in trasmissione. Stiamo dando tutto per arrivare tipo Rocky Balboa alla scala di Philadelphia (ride)".

Pensandoci dopo mesi: che esperienza è stata?

Claudio: "Un’esperienza soprattutto umana ed emotiva, rimangono i rapporti e le emozioni. Noi poi siamo rimasti due mesi arrivando fino alla finale: quindi è stato molto divertente, ma molto intenso. Ora continuando a fare quello che facevamo prima: concerti".

Ecco, a proposito. Che spettacolo portate al Locomotiv?

Pietro: "Sarà in linea con il nostro repertorio, riproponendo qualcosa vista a X Factor. Un concerto molto vario, come il nostro sound, cambiato molto negli anni, toccando tante lingue, dall’inglese al francese. Montagne russe di emozioni".

Torniamo indietro agli esordi della band, nata nel 2017?

Domenico: "Io e Pietro suoniamo insieme da 15 anni... da quando avevamo 15 anni. Abbiamo formato la prima band al liceo, che frequentava anche Lorenzo Pisoni. Abbiamo avuto un po’ di batteristi, fino a Claudio che ci ha aiutato moltissimo a fare il passaggio dalla sala prove ai concerti. Al primo, cambiammo sul palco anche il nome: da Olive Oil è diventato Tropea".

Il vostro sound, avete detto, è cambiato nel tempo. Come?

Domenico: "All’inizio eravamo orientati su un indie internazionale, un po’ psichedelico, in inglese, che in Italia non c’era ancora. Poi abbiamo conosciuto musicisti italiani, nel 2019 abbiamo suonato al Mi Ami e sono nate contaminazioni. Si è aperto così un nuovo capitolo di scrittura, prendendo anche dal punk e dall’alternative storico come Bluvertigo e Verdena".

’Luna’ dei Verdena è stato infatti un vostro cavallo di battaglia. E siete riusciti nell’impresa di coverizzare Battisti.

Domenico: "Ci vuole una buona dose di autoironia a portare su quel palco Battisti e Vasco".

Perché Gringe Inferno?

Domenico: "Portammo una prima versione al Mi Ami, ma ancora non stava bene con il nostro percorso. Perché gringe? Nel 2018 era il termine più sensato per esprimere un disagio verso me stesso e una idea di maschile che avevo ereditato dal mondo. Poi la parola ha iniziato a ’mangiare’ tanti aspetti delle nostre vite, ma il senso è accettare la sensazione di disagio, la sua bellezza".

Letizia Gamberini