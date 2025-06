"Troppa erba sfalciata non raccolta, è il caos"

Manutenzione del verde: continuano i problemi. Così tuona il consigliere FdI, Alessandro Sangiorgi, a San Lazzaro e aggiunge: "Dopo i dubbi già sollevati nel 2019 – ancora prima dell’affidamento del nuovo servizio di manutenzione del verde pubblico – nel 2020 e infine circa un anno fa, purtroppo debbo constatare che i problemi persistono. In questi ultimi mesi, come da segnalazioni di cittadini, abbiamo assistito sia a un ritardato sfalcio sia al problema della mancata raccolta dell’erba tagliata. Un problema che è quindi antecedente alle consistenti piogge che si sono abbattute sul territorio. Ancora una volta dobbiamo ribadire che il cosiddetto ‘mulching’ previsto da decreto del ministero dell’Ambiente non è certamente quello effettuato sul nostro territorio perché non assistiamo certamente a uno sminuzzamento, ma anzi all’abbandono a terra dell’erba sfalciata con ovvi problemi sia per i nostri amici a quattro zampe sia per le feritoie delle acque piovane che inevitabilmente si ritrovano intasate".

Sangiorgi conclude: "Se a distanza di anni i problemi persistono sorgono le solite domande. L’amministrazione controlla che l’aggiudicatario adempia correttamente agli obblighi contrattuali? È mai possibile che si aspettino le segnalazioni di mancato sfalcio da parte di cittadini senza intervenire preventivamente?".

Immediata la replica dell’assessore all’Ambiente, Sara Bonafè: "Nonostante le piogge intense che hanno caratterizzato i mesi di aprile e maggio, all’amministrazione non risultano particolari lamentele da parte dei cittadini sulla mancata manutenzione del verde sul nostro territorio, a differenza di anni passati: quest’anno abbiamo avuto e gestito 19 segnalazioni rispetto alle 50 ricevute durante lo stesso periodo dello scorso anno. Abbiamo, invece, provveduto noi a segnalare al gestore alcune strade nelle quali lo sfalcio delle siepi non era stato ultimato e, infatti, in questo momento gli interventi si stanno concentrando su alcune vie nelle zone a est della città. I lavori verranno completati nel giro di pochi giorni nella prossima settimana. Per quanto riguarda il mancato ‘mulching’, anche in questo caso ai nostri uffici sono arrivate solo segnalazioni che riguardano prevalentemente le banchine stradali dove, come il consigliere Sangiorgi saprà sicuramente, non sono possibili operazioni di sminuzzamento dell’erba. Sui controlli degli obblighi contrattuali in capo ai gestori della manutenzione del verde, ci sembra superfluo sottolineare come il Comune di San Lazzaro sia tra i più attenti alla verifica della correttezza e della frequenza degli interventi effettuati. Siamo sempre disponibili ad accogliere quelle fondate, in modo da poter migliorare sempre di più la manutenzione di una risorsa che per noi è imprescindibile".

Zoe Pederzini