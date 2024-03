Troppa neve . Valtellina Orobie slitta a Pasquetta

Le intense nevicate dei giorni scorsi hanno consigliato allo staff tecnico della Polisportiva Albosaggia (guidato dal direttore di gara Massimo Murada, dal direttore di percorso Luca Melè e dalla guida alpina Maurizio Folini) il rinvio del Valtellina Orobie. La prova internazionale, più volte valida per la CdM, verrà riproposta lunedì 1° aprile in condizioni di massima sicurezza anche per gli spettatori.

In attesa di vedere tanti big in gara, nomi importanti hanno partecipato alla finalissima de La Sportiva Trofeo Ski Alp 4 Valli. Era questa la 26ª edizione della Molino Caverson. Qui Hermann Debertolis concede il bis e si aggiudica anche la prova finale (Ski Alp Valdobbiadene) seguito da Stefano Gardener (U.S. Cornacci) e da Pietro Festini Purlan (U.S. Val Padola).

Al femminile si impone Martina Cumerlato (Bela Ladinia) su Kristel Mottin (Bela Ladinia) e Anna Santini. Gabriele Depaul e Kristel Mottin conquistano invece il 25º La Sportiva Trofeo Ski Alp 4 Valli, mentre Marco Zanoner e Anna Santini, Raffaele Teza e Heidi Dapunt sono rispettivamente secondi e terzi. Miglior società nell’intero circuito l’Asd Cauriol, che ha dominato tutte le prove.