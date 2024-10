"Troppa pioggia, suolo ‘impotente’"

Nell’ultimo mese nel bacino del fiume Reno sono caduti 470 millimetri di pioggia in Appennino (pari al 60% dell’intera piovosità annuale media) e 260 millimetri nella pianura bolognese (il 25% dei 650 millimetri annui). Quindi, le precipitazioni "importanti" di questi ultimi giorni (120 millimetri in montagna, 170-180 nella fascia pedecollinare e 50 in pianura) si sono riversate su "suoli del tutto saturi e senza possibilità di ulteriore assorbimento".

Lo ha segnalato in un report ieri il Consorzio della bonifica renana, precisando che negli ultimi giorni si sono verificati "18 ulteriori rotte e sormonti arginali dei corsi d’acqua regionali" che hanno scaricato nel reticolo di bonifica. Alcuni tra gli eventi più importanti: rotta del torrente Ghironda sotto Anzola, sormonto del torrente Lavino a Sala Bolognese, sormonti in destra e sinistra idraulica del Navile, rotta del Savena in destra idraulica a Baricella, rotte e sormonti del torrente Quaderna, argini destro e sinistro in vari punti. E ancora sormonti dell’Idice su entrambi gli argini, a Budrio.