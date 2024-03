"Troppe buche, le strade sono pericolose"

Buca su buca. E’ slalom tra le buche in molte strade comunali e provinciali tra Valsamoggia, Zola e Monte San Pietro dove le piogge dei giorni scorsi in tanti punti hanno peggiorato situazioni già compromesse, e per una volta senza l’aggravante che avrebbe rappresentato lo spargimento di sale che invece per ragioni climatiche non c’è stato. Insomma niente sale sulle ferite che rendono pericoloso il transito ordinario e altamente rischioso quello di moto e bici. Una situazione che ha provocato raffiche di proteste e segnalazioni inviate ai sindaci. Con interventi di rattoppo necessariamente frettolosi e con esiti provvisori come nel centro di Ponte Ronca, sulla via Risorgimento, che all’altezza del centro sportivo schiera buche e dissesti decisamente pericolosi. Come lo sono del resto le buche e controbuche sulla via Lunga, tra Valsamoggia ed Anzola, o sulla provinciale valle del Lavino, da Zola a Monte San Pietro ampiamente compromesse già prima del maltempo. Evidenze ammesse dai rispettivi sindaci come Ruscigno (Valsamoggia) che nota come giustamente nei giorni scorsi sono state parecchie le segnalazioni su problematiche relative alle strade. Per competenza, si stanno concludendo i ripristini puntuali ma molti derivano da uno stato di ammaloramento che richiede un intervento di completa ripavimentazione. E questo riguarda sia le strade di competenza provinciale, sia statale che comunale".

Alex Testoni, consigliere di municipio (Lega) a Crespellano sostiene che "non basterebbero le pagine di un intero giornale per elencare le buche sulle strade", salvo poi presentarsi con un dossier con foto e video che dimostrano lo stato reale, compresa una osservazione sulla pericolosità delle condizioni nelle quali sono costretti ad operare gli stradini che con asfalto a freddo tentano di intervenire nelle situazioni più difficili. "I cittadini, esausti dal spendere soldi in continui aggiustaggi a cerchioni, pneumatici e ammortizzatori, impegnati ad evitare frontali poiché molte buche risultano affiancate una all’altra, giustamente protestano a fronte di un’amministrazione sorda e muta. Sorda in quanto il territorio è carente da tempo di manutenzioni stradali tempestive. Muta perchè se è vero che la maggior parte delle strade ammalorate sono di competenza della Città metropolitana è da lei che ci attenderemmo spiegazioni". Risposte che anticipa il sindaco Ruscigno che annuncia nelle prossime settimane la partenza di lavori per un investimento di un milione e mezzo sulle strade comunali.

Gabriele Mignardi