Troppe frane, salta la granfondo Sasso Race

Troppe frane, la Sasso Race non si farà. Non ci sono solo le strade o i ponti nella lunga lista dei danni diretti o indiretti provocati dal maltempo dello scorso maggio. E’ di pochi giorni fa infatti l’annuncio dell’annullamento di una classica del ciclismo fuori strada: la Sasso Race, gara di granfondo e maratona di mountain bike giunta alla dodicesima edizione in programma per il prossimo 10 settembre. Una manifestazione di rango nazionale capace di portare un flusso turistico sportivo a Sasso Marconi e a partire dalle mille iscrizioni che si registrarono lo scorso anno. Persone provenienti in gran parte dal nord Italia, ma anche dall’estero, che hanno decretato il successo della manifestazione organizzata dai Green Devils team, e che hanno deciso il forfait.

"A giugno, non appena le condizioni meteo ce l’hanno permesso, abbiamo provato a ripercorrere il tracciato – spiega il presidente Massimo Cipriani -Ci siamo subito resi conto che la situazione era più complicata del previsto: i sentieri di Monte Sole e Monte Mario, il cuore della Sasso Race, sono in buona parte andati distrutti. Ed ogni ulteriore giornata di pioggia andava a peggiorare quel poco rimasto integro. Inevitabile la scelta di annullarla. Non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per una gara di questo livello. Confermiamo invece la gara per giovanissimi del sabato mentre la domenica si farà il raduno, con l’utile devoluto in beneficenza".

Rammarico dei ciclisti, ma anche della città, che dai giorni precedenti registrava l’arrivo di centinaia di persone che soggiornavano negli alberghi e negli agriturismi del territorio.

Dispiaciuto il sindaco Parmeggiani che conferma come "non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza sulla rete sentieristica sulla quale si svolge la gara". Prima della decisione sono stati sentiti gli enti coinvolti, prima di tutto l’Ente parchi Emilia Orientale, competente sulle aree tutelate di Monte Mario, Monte Sole e il Contrafforte pliocenico.

"Abbiamo criticità su via Nugareto, Rasiglio, Ancognano e Tignano. E comunque quello dei sentieri è stato uno dei primi temi affrontati, vista l’importanza che riveste questa rete per l’Appennino in generale e per Sasso in particolare dove il turismo escursionistico è strategico, non solo per la Via degli dei -conferma Parmeggiani- L’ho posto in tutte le sedi, compresa l’audizione dei sindaci alla commissione ambiente della Camera dei deputati. I volontari del Cai e delle associazioni fanno il possibile, ma servono risorse e il lavoro da fare è tanto".

Gabriele Mignardi