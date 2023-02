Troppe risse, bar chiuso per due settimane

Quindici giorni di chiusura per il Bar Cristallo su corso Mazzini, in pieno centro a Molinella. A mettere i sigilli al bar (nella foto) sono stati i carabinieri della locale compagnia a seguito di una serie di controlli e, soprattutto, a seguito di alcuni interventi che sono stati necessari nell’ultimo periodo. Quando gli animi, surriscaldati dall’alcol, erano passati dalle parole ai fatti.

Da inizio gennaio, infatti, i militari della compagnia di via Podgora sono dovuti intervenire per ben tre volte, in altrettante serate, all’interno del Bar Cristallo, a seguito di svariate liti che erano scoppiate fra avventori dell’attività commerciale, gestita da alcuni cittadini di nazionalità cinese. Le liti erano dovute a fenomeni di ubriachezza molesta e, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, anche a discussioni legate ad alcuni giri di droga e spaccio in paese. Su quest’ultimo tema c’è anche un filone investigativo aperto che i carabinieri stanno esaminando. Quel che è certo e appurato, e che ha portato alla chiusura, con tanto di sigilli e serranda abbassata del bar per due settimane, è che il locale veniva frequentato abitualmente da alcuni pluripregiudicati della zona. I tre interventi dei carabinieri per liti e risse, avvenuti nel mese di gennaio, sono stati, dunque, la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I militari della Compagnia, infatti, su loro iniziativa, avevano già fatto decine e decine di controlli all’interno del bar in questione, essendo anche in zona residenziale e in pieno centro, e tutte le volte era stata registrata la presenza di soggetti con a carico reati penali di vario genere. Sotto indagine, che è tuttora in corso, sono finiti anche i gestori cinesi del bar di corso Mazzini: stando, infatti, a quanto appurato dai carabinieri durante i tre interventi a tarda sera per liti particolarmente animate tra gli avventori, pare che i titolari abbiano più volte servito da bere a clienti già in stato avanzato di ubriachezza manifesta, un reato questo di cui il gestore del locale, per legge, risponde penalmente.

Non si tratta della prima chiusura di un’attività di bar e ristorazione che i militari locali portano a termine sul territorio di Molinella. Altre due attività erano state sanzionate e chiuse nel corso del 2022 per motivi di ordine pubblico.

Zoe Pederzini