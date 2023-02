Le truffe on line e telefoniche sono la nuova frontiera dei malviventi, che mettono nel mirino soprattutto le persone anziane. Tutto ciò in aggiunta alle classiche truffe porta a porta sempre di moda. In questi giorni per esempio la Cna-pensionati di Bologna segnala che sta circolando un nuovo raggiro: circola una falsa mail dell’Inps che chiede di aggiornare i propri dati per ottenere un rimborso di tasse. La stessa Inps ha lanciato l’allarme sui social network: "E’ in corso un nuovo tentativo di truffa via mail che utilizza il nostro logo e promette rimborsi di tasse. Non cliccate sul link e non fornite nessun dato! Verificate sempre le comunicazioni che ricevete nel Vademecum anti truffe". Dunque con un po’ di attenzione si può evitare la trappola attraverso la quale naturalmente vengono chiesti gli estremi del conto corrente per poi svuotarlo. "Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati", è uno dei messaggi che si leggono nelle e-mail. Del resto nessun ente pubblico, banche o privati chiedono via mail o via telefono le coordinate bancarie. Sul piano dell’educazione anti truffe i carabinieri a Bologna da tempo tengono brevi stage nei centri sociali, nelle polisportive, nei quartieri proprio per spiegare ai cittadini come riconoscere l’approccio truffaldino. Ottima iniziativa, che altri enti possono replicare.

