Troppi aerei sulla città. Il Pd: "Sorvoli evitabili"

Meno voli sulla città, anche di giorno, per tutelare salute e pazienza dei cittadini: si può. Con tanto di numeri alle spalle sul maxi-schermo e la relazione interna della Enav sul 2023 stretta nelle mani ("Non posso divulgarla per intero, ma posso raccontarvela nei tratti principali"), il consigliere regionale Giuseppe Paruolo (Pd) ha provato un cambio di rotta drastico, possibile. Due terzi dei sorvoli rumorosi sulla città potevano in realtà "essere evitabili". Lo studio di Paruolo ha analizzato i dati dei voli in atterraggio e partenza all’aeroporto Marconi dei primi dieci mesi del 2023. "In questo lasso di tempo – ha spiegato – ci sono stati 16.796 sorvoli ‘inutili’, in orari in cui erano gestibili arrivi e partenze utilizzando solo la pista 30 che è rivolta in direzione Bargellino". In questo modo, secondo Paruolo, si potrebbe passare dagli 83 voli attuali su Bologna a una media di 28 al giorno.

"Dei circa 25mila sorvoli che ci sono stati di giorno – ha illustrato Paruolo –, circa 17mila sono avvenuti in orari in cui sono decollati o atterrati meno di 14 aerei, questo significa che due terzi dei sorvoli della città erano evitabili in base allo studio di Enav". La ricerca, dell’aprile scorso, stabilisce infatti che 14 movimenti aerei l’ora è il limite per l’uso di un solo lato della pista – con decolli e partenze sul fronte ovest – che impatta meno sull’abitato. "Noi chiediamo che questi sorvoli vengano effettivamente evitati – ha continuato il consigliere regionale –. Capisco che operare su piste contrapposte crea maggiore stress nei controllori di volo e che ci sia un limite, ma è Enav a dire che fino a 14 movimenti si possono gestire". Utilizzando il solo lato ovest della pista 30 del Marconi, dunque, si potrebbero ridurre i sorvoli a bassa quota su Bologna e anche l’impatto acustico. Secondo i dati raccolti, nei primi dieci mesi del 2023, sono stati 25.249 su un totale di 56.632 movimenti diurni, vale a dire il 44% del totale. Secondo il calcolo di Paruolo, i sorvoli evitabili sono stati 17.868. Se si toglie un ulteriore 6%, per stimare l’impatto dei problemi meteo e di sicurezza, si arriva a 16.796. "L’aeroporto è una risorsa importante della nostra città, ho a cuore il suo destino, ma ho a cuore anche la salute dei residenti. Chi può, intervenga", la chiamata finale del consigliere.

Paolo Rosato