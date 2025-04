Troppi affitti brevi. La Regione accelera: "Legge entro l’anno"

"La Regione ha intenzione di fare una legge per provare a risolvere la questione degli affitti brevi: l’ideale sarebbe averla entro l’anno o comunque nei prossimi mesi". Giovanni Paglia è sicuro: per l’assessore regionale alle Politiche abitative anche viale Aldo Moro deve intervenire sull’emergenza casa con una legge che sopperisca alla mancanza di una normativa nazionale e regoli il boom degli affitti brevi. A sollecitare l’assessore è Simona Larghetti, consigliera di Alleanza Verdi Sinistra, che a Bologna ha organizzato un incontro con la vicesindaca Emily Clancy e Coalizione Civica invocando "una visione regionale" su bnb, overtourism e temi simili. "Stiamo preparando una lista per raccogliere tutti gli stakeholder, dai sindacati degli inquilini alle associazioni degli host, dai proprietari immobiliari agli altri, e metterli attorno a un tavolo per ascoltare le loro valutazioni – insiste Paglia –. Secondo la Regione serve una legge, anche se da Rimini a Piacenza non c’è solo una distanza geografica, ma bisogni e necessità diversi".

E ancora: "Non ci sono abbastanza case ed è in atto un fenomeno speculativo. Credo che il nostro compito sia individuare strumenti e interventi che ci consentano di allargare l’offerta di appartamenti in affitto e a canoni compatibili con i redditi reali di oggi". Tutto questo a fronte di un impegno dei Comuni "forte nonostante i pochi strumenti", come sottolinea Larghetti, e soprattutto di un apporto del Governo "inesistente", data l’assenza di una legge nazionale.

L’obiettivo, spiega poi Clancy, è cercare di dare "a livello nazionale poteri ai comuni ad alta tensione abitativa per determinare quante licenze concedere agli affitti turistici brevi", come chiesto più volte.

Clancy snocciola anche diverse statistiche su Bologna: "Su 220.000 appartamenti a uso residenziale, 65.000 sono destinati all’affitto", con 15.000 locali sfitti. E se, a livello storico, in città "il 50% (circa 32.000, ndr) è sempre stato a canone concordato, oggi siamo sotto 25.000". Non solo: "Gli affitti brevi sono passati da 800 a quasi 6.000. Il Comune spende una fortuna quando acquisisce o espropria dallo Stato intere aree dismesse per fare edilizia sociale: ci stiamo indebitando perché crediamo sia giusto farlo tutelando il diritto alla casa, ma agire da soli è molto complicato". Presenti all’incontro a Bologna anche Marzia De Donno (professoressa associata di Diritto Amministrativo dell’Università di Ferrara), Roberto Bin (ordinario di Diritto Costituzionale dell’Unifer), Fabio D’Alfonso (‘Pensare Urbano’) e Janet Sanz (‘Barcelona En Comu’), oltre a sindacati, movimenti e associazioni.