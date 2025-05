"Troppi alberi sacrificati per il cantiere"

I lavori di riqualificazione di via III Novembre a Lizzano arrivano in consiglio regionale. A far discutere è, soprattutto, l’abbattimento di alcuni alberi, che ombreggiavano il viale principale del paese, durante le operazioni di cantiere partite a inizio aprile. Nei giorni scorsi, in seguito a una segnalazione del consigliere Giuliano Riccioni del gruppo di minoranza ‘la svolta buona’, la capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti ha coinvolto la giunta regionale, presentando un’interrogazione.

Nelle premesse del documento si legge che "la riqualificazione prevedrebbe una sistemazione della pavimentazione e dei cordoli, senza interventi drastici sulle alberature", ma che in realtà "l’intervento sarebbe stato allargato anche a piante che non presentavano problemi vegetativi". Le critiche di Evangelisti non risparmiano le modalità di svolgimento e la data di inizio dell’intervento. Evangelisti chiede alla giunta di via Aldo Moro di "verificare la trasparenza degli interventi" e di condividere "le motivazioni reali che hanno portato all’abbattimento di alberi non compromessi". In attesa della risposta della Regione, non si fa attendere la replica della Sindaca Barbara Franchi. "Le affermazioni contenute nel testo presentato da Evangelisti in Regione sono infondate e parziali. Su una cinquantina alberi, solo 8 sono stati abbattuti: 4 pericolanti come risulta da una perizia tecnica, 2 per ricavare un’area di sosta e 2 perché, con le radici, ostruivano le condotte di scarico. Durante gli scavi è inoltre emersa la pericolosità della condotta del metano che ha richiesto opere urgenti per garantire la sicurezza".

L’intervento nel complesso costerà al comune circa 43 mila euro ed è eseguito dalla ditta Sergio Bernardi Srl sotto la direzione dell’ufficio tecnico comunale. "Durante la riqualificazione – conclude Franchi – saranno realizzate nuove aiuole, panchine e la piantumazione di due nuovi alberi. I lavori comportano disagi temporanei ma sono stati progettati per migliorare l’attrattività di Lizzano e svolti in totale trasparenza, su sollecitazione del gruppo di minoranza e del consiglio di frazione".

Fabio Marchioni