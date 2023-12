Troppi cantieri. E ora mancano gli umarell

Molti cantieri, investimenti, città migliore. Benissimo, visto così lo scenario cittadino dovrebbe dare soddisfazione. I cantieri costituiscono un aspetto positivo, il problema nasce dalla concomitanza di troppe operazioni il cui affollamento rende la vita più difficile ai cittadini che devono muoversi con i propri mezzi. Ormai a Bologna non ci sono nemmeno abbastanza umarell per seguire tutti i lavori. Se va avanti così dovremo importarli da altre città. I lettori segnalano lavori nelle vie del centro a cui si aggiungono quelli di tangenziale, autostrade, del tram e del Passante e della zona Fiera. E ora arriva pure il cantierone per la ristrutturazione della Garisenda. Bingo. Non si capisce poi perché con questa giungla di cantieri molte strade si presentano con buche, avvallamenti e molti marciapiedi sembrano bombardati. Quando c’è un’emergenza si interviene. Giusto. Ma forse una maggiore programmazione per distribuire meglio gli interventi sarebbe utile. Già associazioni come la Cna avevano acceso la sirena d’allarme considerato che intanto è partito l’esperimento dell’obbligo della velocità 30 all’ora per il quale da gennaio scatteranno le contravvenzioni. Il timore è che la mole di lavori disincentivino le persone a venire. Questa eventualità per ora sembra improbabile. I negozi del centro in vista del Natale sono pieni. Servirà comunque molta pazienza, se la vendono in saldo meglio acquistarla.

mail: beppe.boni@ilcarlino.net