"Troppi cantieri in città. Commercio in ginocchio"

"Il commercio in centro è in ginocchio. Il peso dei cantieri non può ricadere tutto su di noi". Non usa giri di parole e lascia che a parlare siano i bilanci disastrosi di molti negozi di via Marconi la neo presidente della delegazione Confcommercio-Ascom di Casalecchio, Barbara Bertù, titolare dello storico negozio di abbigliamento per bambini Le Fate, con le vetrine che affacciano proprio nella galleria commerciale di fronte alla Dolce Lucia, nel cuore del centro storico della cittadina sul Reno. "Nell’ultimo anno sono almeno dieci i negozi che in questa parte del centro hanno abbassato per sempre le serrande. Non era bastato il Covid, poi il raddoppio del Gran Reno. I lavori sul ponte hanno allontanato i clienti. Ma sono i cantieri, con la perdita dei parcheggi ad avere aggravato ulteriormente la situazione", dice la Bertù. A Poche decine di metri il negozio di Nicola Antonacci che per chiarire la situazione mette a confronto le entrate del 2022 con quelle del 2023: "Sono a meno 40% e quest’anno sta andando ancora peggio. Non ci sono più le condizioni per lavorare. Mettendo da parte gli effetti Covid l’inizio del disastro sono stati i lavori del ponte sul Reno. Poi la chiusura del parcheggio della Casa della salute, il parcheggio della Galleria Ronzani a pagamento, gli ausiliari del traffico appostati pronti a fare le multe. Ieri la chiusura del parcheggio della stazione Ronzani. A conti fatti sono almeno 500 posti auto in meno! E non è finita perchè quando chiuderà il cavalcavia qui davanti sarà il deserto", dice snocciolando l’elenco dei negozi chiusi e di quelli passati di mano, poi quelli in vendita e, quando non si chiude, il subentro di commercianti stranieri. Il riferimento è agli effetti del cantiere dello stralcio nord del nodo ferrostradale di Casalecchio, e in particolare al tratto tra la Rotonda Biagi e via Ronzani.

"Quando abbiamo incontrato il sindaco ci aveva detto che a fine gennaio avrebbe riaperto almeno il parcheggio della Casa della salute. E invece quello è ancora chiuso e adesso è stato sbarrato anche quello della stazione. Abbiamo chiesto riduzioni Tari e Imu, e le soste gratuite almeno per le prime due ore...Siamo stati anche propositivi. Il commercio di vicinato è sull’orlo del baratro e noi ci sentiamo abbandonati dall’Amministrazione comunale. I costi della Nuova Porrettana ricadono su di noi, senza ristori di sorta".

Gabriele Mignardi