"Troppi disagi, trionfalismo fuori luogo"

"Trionfalismi fuori luogo. Questo intervento sta provocando un disagio per tutti i fruitori". Giudizio netto quello di Galeazzo Bignami, viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, che punta il dito sulle criticità segnalate dai passeggeri e da amministratori locali di svariate comunità dell’Appennino bolognese e dell’hinterland cittadino, e annuncia la richiesta di verifiche. "I trionfalismi con cui viene presentato il servizio della nuova tratta passante da parte di Regione e Città Metropolitana insieme a Tper, sono del tutto immotivati, giacché è evidente il disservizio che, già in questi giorni di attività, si sta verificando a danno degli utenti – scrive in una nota l’esponente governativo di FdI –. Ho interessato l’amministratore delegato di Trenitalia affinché verifichi nel sistema complessivo di mobilità regionale e interregionale l’effettiva utilità di questo intervento che, come Fratelli Italia aveva detto più volte, sta determinando un disagio per tutti i fruitori, come anche i territori trasversalmente riconoscono".

Obiettivo dichiarato: la revisione del progetto delle tratte passanti e un cambio di metodo nell’assunzione delle decisioni: "Confidiamo quindi che si riveda questa maldestra idea delle tratte passanti, che derivano da scelte dirigistiche, compiute dall’alto, senza confronto con il territorio. È un modus operandi sbagliato, che deve cessare, ed è anche per questo che bisogna cambiare la guida dell’Emilia Romagna", conclude Bignami traguardando la scadenza delle prossime elezioni regionali.

g. m.