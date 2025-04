"Troppi escrementi dei cani nei marciapiedi, serve un’ordinanza ad hoc"

Un’ordinanza ad hoc per punire i proprietari di cani che lasciano sporca la città. La richiesta arriva dal comitato ’La voce di chi non ha voce’, che lamenta una situazione di sporcizia sempre maggiore di "marciapiedi, portici ma anche parchi pubblici e zone verdi, una situazione alla quale molti cittadini vorrebbero finalmente porre un freno". È per questo, afferma il portavoce del comitato Giovanni Bellosi (a sinistra), che "molti castellani si sono rivolti a noi, ritenendo insopportabile il protrarsi di una situazione che ha origine anche dalla mancanza di un regolamento più stringente che punisca davvero chi lascia sporca la nostra città". L’invito che rivolge Bellosi all’amministrazione è "adottare un’ordinanza più restrittiva come già fatto da Imola, disponendo oltre all’obbligo di avere con sé paletta e sacchettino, anche quella di dotarsi di una bottiglietta d’acqua per lavar via le pipì dei 4 zampe da muri e marciapiedi".

c. b.