Troppi furti, basta impunità per i ladri

La sicurezza rimane il tema più scottante per i cittadini. Le operazioni a largo raggio nei quartieri non escludono che i controlli vengano fatti anche in funzione degli assalti alle abitazioni. Certo non è possibile mettere un poliziotto o un carabiniere dinanzi ad ogni casa. Il nodo vero è che i ladri di professione godono di una sorta di impunità. In carcere ci vanno se colti in flagranza di reato e se per caso ci finiscono, per restarci servono condanne definitive con cumuli di pena sostanziosi. E in più spesso chi sconta condanne per furto con un bravo avvocato e un comportamento di buona condotta riesce a uscire dal carcere in tempi brevi. Pronto per riprendere il lavoro. L’emergenza furti c’è, eccome. Due sere fa i ladri hanno razziato la settecentesca Villa Impero sui Colli e qualche giorno prima, sempre sui colli di Bologna in via Bellacosta, una signora sola in casa è stata rapinata di denaro e gioielli per un valore di 100mila euro. Due delinquenti con accento dell’Est Europa l’hanno minacciata puntandole un cacciavite sul collo. In via Gandino hanno svaligiato un’altra villa mentre in via Barbiano solo per caso un altro colpo è andato a vuoto. Nella zona di Anzola - Valsamoggia sono stati raggirati e derubati nelle loro abitazioni alcuni anziani. Domandona: se anche questi delinquenti venissero rintracciati e arrestati starebbero in carcere a lungo? Rispostona: probabilmente no. Il vero problema è questo.

