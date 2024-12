Troppi furti, difendiamo gli agricoltori

No agricoltori, no party. Senza gli agricoltori che lavorano la terra e allevano il bestiame non si mangia. Sono la prima linea che garantisce lo sviluppo della società civile e sono gli imprenditori che più di altri hanno un coefficiente di rischio molto alto legato al clima. Ed è una categoria dove spesso la remunerazione per un prodotto è estremamente più bassa rispetto agli attori della filiera. Chi lavora la terra lo fa in buona parte per passione poiché se uno davvero si basasse solo sulle difficoltà d’impresa fuggirebbe a gambe levate. Alle tante difficoltà che non è possibile qui elencare si aggiunge il flagello dei furti. Nelle campagne ormai rubano di tutto, dalle galline ai trattori, dai frutti sugli alberi alle piccole attrezzature per i lavori nei campi, alla verdura dai magazzini. Un disastro. Il fenomeno è stato recentemente oggetto di un Rapporto sulle agromafie curato da Eurispes, Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e nel campo agroalimentare: ogni anno il bilancio dei furti sulle spalle degli agricoltori è di circa 300 milioni di euro. Non si può mettere di guardia un carabiniere o un poliziotto per ogni albero, ma qualche passaggio di controllo a campione nei pressi delle aziende agricole (che devono dotarsi a loro volta di precauzioni e difese) sarebbe opportuno.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it