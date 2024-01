"Troppi furti e spaccate. Servono più controlli"

Due visite dei ladri in pochi minuti, quelle avvenute giorni fa a San Lazzaro, tra la Croara e via Castiglia. Nel primo caso i ladri, dopo aver tranciato le inferriate di una finestra e la cassaforte con un flessibile, sono scappati con un bottino da diecimila euro, nel secondo colpo i malviventi sono stati messi in fuga dall’allarme dopo essersi avvicinati alla villetta scavalcando la recinzione del giardino.

Ed ora a parlare con preoccupazione è il consigliere d’opposizione FdI Alessandro Sangiorgi, a cui fa eco Stefano Cavedagna capogruppo a Bologna di Fratelli d’Italia. I due precisano: "Purtroppo dopo gli episodi di inizio anno che avevano colpito il nostro territorio da parte di baby gang che avevano preso di mira le scuole sanlazzaresi e gli studenti, ora il problema persiste con furti su tutto il territorio. Già in sede di approvazione sul bilancio di previsione eravamo stati critici in tema di sicurezza perché siamo convinti che la Giunta non abbia fatto abbastanza sul tema. Ora il problema è sotto gli occhi di tutti perché sono all’ordine del giorno atti di vandalismo, furti e spaccate non solo nelle frazioni ma anche nel pieno centro della città".

Sangiorgi e Cavedagna, poi, proseguono: "Non è sufficiente, infatti, l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza, quando in realtà – come da proposte bocciate e da noi presentate – sarebbe il caso di potenziare seriamente i controlli sul territorio cittadino anche e soprattutto nelle ore notturne. Allo stesso modo si dovrebbero implementare accordi con associazioni nazionali di ex appartenenti alle Forze dell’Ordine e militari al fine di aiutare la stessa Polizia Locale sul territorio o provvedere alla stipula di un accordo con la Prefettura per l’utilizzo di forze d’intervento rapide, proposte già da noi avanzate e prontamente bocciate dalla Giunta". In conclusione: "Sulla sicurezza, senza nulla togliere alle nostre Forze dell’Ordine che si stanno impegnando sul territorio, c’è tanto da fare, soprattutto da parte dell’amministrazione stessa. Viene da chiedersi quali siano le intenzioni della Giunta e dell’assessore, a nostro parere troppo carenti e morbide su un tema che tocca da vicino tutti i cittadini e commercianti: di sicuro nelle prossime settimane saremo in piazza per una raccolta firme che, nel sostenere quanto da noi proposto e bocciato, provi a dare soluzione a questo problema".

Zoe Pederzini