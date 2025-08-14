Troppi grilli tra i binari in stazione: disinfestatori all’opera

Non sono ‘parlanti’ come accade in una celebre favola per bambini. Né suonano strumenti musicali o si rivelano protagonisti di grandi avventure come capita invece in alcune simpatiche scene dei cartoni animati. Eppure anche quest’estate i grilli tornano comunque a farsi sentire - e soprattutto vedere - saltellando qua e là. Non solo in diverse aree della regione o del Paese, ma anche nella stazione centrale e, in modo particolare, nel piazzale ovest, come segnalano diversi commercianti che hanno acceso i riflettori sul problema.

"Durante la stagione estiva questo tipo di situazione tende a emergere con maggiore facilità. E, in modo particolare durante il tardo pomeriggio, non è insolito vedere in stazione grilli che saltellano da una parte all’altra – spiega una negoziante –. Sono consapevole che ciò avvenga anche in altre e diverse aree della città o della regione. E credo che il clima sia il fattore che incide maggiormente sotto questo punto di vista. La situazione per ora mi sembra comunque ancora contenuta – prosegue –, ma credo sia necessario continuare a monitorarla in vista delle prossime settimane per evitare disagi".

Per altri, invece, il fenomeno sembra aver assunto dimensioni molto più significative, se paragonato a quello delle scorse estati. "Ogni estate si presenta un problema analogo, ma quest’anno si è manifestato diversamente in termini di quantità e qualità – lamenta un’altra commerciante –. A oggi è decisamente più rilevante e preoccupante rispetto agli anni scorsi e il problema è aumentato soprattutto durante l’ultima settimana". La proliferazione nel piazzale ovest sembra farsi ancora più intensa "a partire dal tardo pomeriggio" cioè dalle 19-19,30 in poi.

Per ovviare al problema, in seguito alle segnalazioni ricevute, la società Grandi Stazioni Rail (Gruppo Fs) sta intervenendo proprio in questi giorni. Ferrovie dello Stato spiega infatti che sono in corso attività straordinarie di sanificazione e pulizia nel piazzale ovest, per contenere la presenza dei grilli e garantire il decoro dell’area, continuando a svolgere un monitoraggio continuo.