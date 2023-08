"Troppi incidenti all’incrocio senza semaforo"

Ci sono rabbia e sconforto a Pianoro per gli incidenti, in costante aumento, all’incrocio di via Andrea Costa e via Valle Verde a Rastignano.

"Ci chiediamo quando si decideranno a rimettere l’impianto semaforico: dobbiamo aspettare che qualcuno perda la vita?", gridano residenti e opposizioni. E ora, dopo che negli ultimi dieci giorni si sono verificati due schianti (per fortuna non gravi), arriva la segnalazione in Prefettura per mano di Luca D’Oristano, consigliere di FdI.

"L’amministrazione continua a ignorare il problema e ho scritto al Prefetto – dichiara D’Oristano –. In ventotto mesi, da giugno 2019 al 5 ottobre 2022, giorno dello spegnimento-rimozione del semaforo all’incrocio delle via Andrea Costa e Valleverde, gli incidenti sono stati tre mentre, in poco più di 10 mesi, dal 5 ottobre 2022 ad oggi, sono stati 7 di cui uno il 2 e uno il 6 agosto scorsi. In entrambi i casi lo scontro è stato fra auto e scooter, con tre feriti e una patente ritirata. È passato più di un anno dall’approvazione in Consiglio della mozione di Fratelli d’Italia per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali del territorio ma, dopo più di un anno, l’amministrazione non ha fatto niente".

Il consigliere di opposizione poi prosegue: "Ho anche fatto alcune proposte, sistemare l’illuminazione degli attraversamenti con impianti ’intelligenti’, mettendo a disposizione documentazione tecnica ma, oltre a non averlo fatto, il Comune non è intervenuto nemmeno su quelli esistenti. Realizzare attraversamenti rialzati, almeno nel tratto di Rastignano, quello più pericoloso, rialzare i due prima e dopo l’impianto a chiamata, obbligherebbe il traffico veicolare a rallentare, ma mi hanno risposto che ’non si possono fare’ quando invece non richiedono alcuna approvazione ministeriale, sono approvati".

D’Oristano, dunque, alla Prefettura ha rivolto domande specifiche: "Qual’è l’iter istituzionale che il Comune deve seguire per essere autorizzato a effettuare controlli sulla velocità con limite 30 chilometri orari?". Poi ha chiesto che "l’ente voglia disporre gli opportuni accertamenti e adottare le misure previste e consentite dalla legge in ordine ai fatti esposti".

A rispondere è il sindaco Franca Filippini: "Il semaforo era stato tolto per sostituirlo con uno esclusivamente a chiamata e pedonale. Ora andare a reintrodurre ex novo un impianto semaforico lo trovo controproducente. Gli ultimi incidenti che si sono verificati, stando a quanto mi è stato riportato dalle autorità intervenute, non si sono verificati affatto per mancanza di semaforo, bensì per distrazione".

Zoe Pederzini