"Troppi iscritti al Da Vinci Ma la scuola non si amplia"

Molto rumore, paura e curiosità l’altra sera a Casalecchio, per un botto fortissimo che poco prima delle 23 ha fatto sobbalzare mezzo quartiere tra la Croce e la zona Garibaldi, molto vicine in linea d’aria alla succursale del liceo Leonardo da Vinci di via Panfili, dove secondo fonti prevalenti si sarebbe verificata l’esplosione di un grosso petardo. Carabinieri e forze dell’ordine hanno ricevuto una raffica di segnalazioni e sui social sono fiorite le più diverse ipotesi: dall’assalto al bancomat all’esplosione di una bombola. Niente di tutto questo, si è appreso martedì mattina, quando si è fatta strada la versione più accreditata, non smentita dalla stessa scuola, di un grosso petardo fatto esplodere da ignoti nel giardino davanti alla scuola superiore che da lunedì è occupata dagli studenti che in un certo numero hanno trascorso la notte all’interno dell’istituto. Un’occupazione che terminerà oggi e che domani vedrà la ripresa delle lezioni come ha annunciato la dirigente scolastica, Tiziana Tiengo che su alcuni punti della piattaforma non chiude alle proposte contenute nel ‘Manifesto per la consapevolezza studentesca e le nostre rivendicazioni’ : "Fra le motivazioni di questa occupazione che riguarda il solo plesso della succursale di via Panfili ci sono aspetti di carattere generale ed alcuni, come il tema delle assemblee studentesche e anche la modalità di svolgimento della preparazione alle elezioni dei rappresentanti di di istituto, che va certamente approfondito -dice la prof. Tiengo- E non abbiamo mai nascosto il problemi di spazio che di anno in anno si fanno più urgenti, dal momento che quest’anno siamo arrivati a 1600 studenti e per il prossimo anno si prevede un’ulteriore crescita, il tutto senza previsioni di interventi edilizi nella sede centrale di Casalecchio".

Un tema, quello dell’assenza di spazi adeguati, sviluppato nel manifesto della occupazione nel quale gli studenti affermano che "rivendichiamo la necessità di ottenere un tavolo con la Città metropolitana, per poter migliorare le condizioni delle strutture del da Vinci, e migliorare l’ambiente di studio". Fra i problemi segnalati c’è la dispersione degli spazi dove "per garantire l’educazione di 1600 studenti suddivisi in due strutture più i prefabbricati vanno rispettate le necessità della sicurezza. Nelle nostre aule piove, cade l’intonaco, le porte di classi e bagni si rompono facilmente, così come nelle finestre e tapparelle, soprattutto nei prefabbricati. Fino alle temperature molto alte in estate e troppo basse nei mesi invernali", lamentano gli studenti.

Gabriele Mignardi