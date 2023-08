"Troppi reati in paese" Scontro sulla sicurezza

Botta e risposta, a Sasso, sul tema sicurezza. Un argomento tornato di stretta attualità in luglio con i quattro arresti per droga operati dai carabinieri che hanno così disarticolato una rete di consumo e spaccio, e con l’aggressione di un volontario alla festa della birra ad opera di un gruppetto di giovinastri, già identificati dai carabinieri sulla base delle testimonianze e delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. E sono questi gli ultimi episodi, dopo alcuni vandalismi e piccoli furti in primavera, ai quali si riferisce il consigliere di minoranza Achille Chillari che pochi giorni fa, in un post molto commentato, senza tanti complimenti ha tirato in ballo il sindaco: "Iniziano ad esserci nella nostra amata Sasso Marconi episodi di criminalità dovuta a pseudo ’baby-gang’ (cambia poco)" ha scritto il consigliere della lista civica Dimmi, che ha poi affermato che non è accettabile che nel posto dove vive lui e tante brave persone succedano queste cose: "Chi amministra risolva la situazione che da luglio si sono verificati già troppi episodi".

A stretto giro arriva la replica del sindaco Parmeggiani, che a Sasso non ravvisa l’esistenza di un’emergenza sicurezza: "Affermi cose senza il supporto di dati oggettivi. Detto questo, le baby gang sono una cosa specifica e grave, presenti in alcuni comuni ma non nel nostro. Ci sono gruppi conosciuti che fanno casino e mettono in atto comportamenti sbagliati, atti di vandalismo vario, minacce (da quel che leggo ma senza riscontro di denunce)", premette Parmeggiani che invita i cittadini a denunciare i reati o presunti tali e non limitarsi a fare segnalazioni sui social. Per poi tornare sull’aggressione alla Festa della birra: "Sasso Marconi non è immune da situazioni problematiche che, insieme alle forze dell’ordine, monitoriamo e sulle quali interveniamo in diverso modo perché non sono tollerabili certe situazioni... e se fai riferimento a ciò che è successo alla Festa della birra questo non ha nulla a che fare con gli eventi di Sasso. Sia perché erano persone di altri comuni, sia per il contesto in cui è avvenuto".

g. m.