"Troppi tombini intasati. Se piove, si allaga tutto"

Tombini e caditoie del tutto intasati a San Lazzaro: a denunciarlo sia la Lega locale che FdI. "Stiamo ricevendo decine di segnalazioni dei cittadini sulla mancata manutenzione e pulizia dei tombini e delle cunette laterali delle strade. Si aspetta una nuova alluvione per poi dare la colpa al cambiamento climatico? Se aumenta l’intensità delle piogge, il buonsenso vorrebbe che la cura delle infrastrutture cittadine aumenti. Invece a San Lazzaro diminuisce. Caditoie totalmente otturate, mai manutentate e in un stato deplorevole che oltre a generare ristagni di acqua pericolosi per tutti il traffico ciclopedonale, diventano un ricettacolo anti igienico di batteri e sporcizia", affermano per il Carroccio Massimiliano D’Errico, esponente a San Lazzaro, e Lorenzo Brogi, nuovo referente della Lega sul Comune.

A loro fa eco il capogruppo Lega a Bologna, Matteo Di Benedetto: "Chiedo al sindaco Lepore di intervenire in quanto sindaco di Bologna e della Città Metropolitana per garantire un efficace funzionamento dei sistemi di raccolta delle acque". Stessa polemica anche da FdI per voce di Alessandro Sangiorgi, capogruppo locale e il consigliere Alberto Malavolti: "Come già evidenziato a luglio, in virtù delle recenti piogge, ma anche in virtù delle segnalazioni inviate per conto dei tanti cittadini che ci hanno contattato, il problema manutenzione caditoie persiste. Qui non si tratta di cambiamento climatico o altro, ma si tratta di situazioni che si sono aggravate nel corso degli anni a causa di una cattiva o scarsa manutenzione".

A replicare per il Comune per voce del vice sindaco, Sara Bonafè: "Dichiarare che le drammatiche alluvioni che hanno colpito il nostro territorio lo scorso anno siano state provocate dalla mancata pulizia di tombini e caditoie è un’assurdità talmente grande che lede e travalica la serietà dei rapporti tra maggioranza e opposizione, che da entrambe le parti devono essere sempre rivolti al bene pubblico e non certo a becere dichiarazioni. Vale a questo punto la pena fare le dovute precisazioni: la manutenzione delle caditoie è in capo al gestore del servizio idrico, quindi a Hera, e la programmazione degli interventi di pulizia è prevista con frequenza bi-annuale. Come Comune abbiamo sempre provveduto a sollecitare eventuali casi di mancata pulizia anche su segnalazione diretta dei cittadini. Proprio nei prossimi giorni è in programma un incontro con Hera dedicato alla risoluzione di alcuni casi, una decina in tutto, che abbiamo provveduto a segnalare nei mesi scorsi ma che non sono ancora stati affrontati con la dovuta efficacia".

Zoe Pederzini