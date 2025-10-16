Trotta e D’Amico: "Al Consiglio non veniamo"

"Ormai i tanti tentativi di collaborazione da parte nostra ci sembrano vani. Allo stesso modo ci sembra chiaro che le tante promesse da parte del Pd e della maggioranza di risolvere la situazione sono servite solo a prendere tempo con l’unico effetto di aggravare una situazione di oggettiva difficoltà". A questo "si aggiunge la notizia di un procedimento giudiziario, conclusosi con imputazione coattiva nei confronti del compagno della presidente Locascio, in un contesto che ci vede direttamente vittime di diffamazione", fatto che ha "ulteriormente compromesso il già precario clima di fiducia".

È questo uno, tra gli altri motivi, che hanno spinto Marco Trotta e Francesca Romana D’Amico, consiglieri di Coalzione Civica quartiere San Donato, a non partecipare al consiglio di quartiere di ieri sera. Il messaggio è circolato in una chat della maggioranza ieri pomeriggio.

Il riferimento è all’inchiesta sulle mail diffamatorie anonime - in cui veniva additata la cooperativa sociale Eta Beta - che sarebbero state scritte da Andrea Battilocchi (compagno appunto di Adriana Locascio, del Pd, nella foto) contro, appunto, i consiglieri Trotta e D’Amico e la copresidente di Coalizione Civica Marina D’Altri. Battilocchi andrà a processo (nell’ottobre 2026) per diffamazione, dopo che non c’è stata archiviazione per tenuirà del fatto, ma un’imputazione coatta. Il gip Sandro Pecorella ha respinto la richiesta di archiviazione della pm.

"Per noi è politicamente insostenibile che questa situazione non solo non venga presa in carico, ma che ci siano solo rinvii e promesse circa una comprovata grave compromissione del rapporto di fiducia e dell’agibilità politica di un partito alleato e componente della maggioranza, pertanto non abbiamo le condizioni per partecipare alla seduta odierna", recita il messaggio.