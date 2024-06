Trova denaro e lo riconsegna alla polizia locale

Un gesto non scontato che si è verificato ieri quando a metà mattinata una cittadina si è presentata presso la sede della Polizia Locale di San Lazzaro. La donna, poco prima, passeggiando nella vicina via Torreggiani si è imbattuta in un portafoglio, forse caduto dalla tasca o dalle mani del proprietario poco prima. La donna non ci ha pensato due volte: ha messo il portafoglio al sicuro nella sua borsa e lo ha portato agli agenti della Locale. All’interno con documenti e carte di credito anche 1400 euro in contanti. Gli agenti, comandati da Roberto Manara, hanno provveduto a ringraziare la signora per il senso civico dimostrato e hanno prontamente chiamato il proprietario del portafoglio. Arrivato in comando l’uomo, emozionato, ha ringraziato tutti. Solo pochi giorni fa un episodio simile era avvenuto a Bologna. Un ragazzino aveva rinvenuto su un autobus un borsello, appartenente a un pensionato, che conteneva 60mila euro. Il giovanissimo ha subito consegnato l’oggetto rinvenuto all’autista Tper.