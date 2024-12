Trova nuova casa il Circo Paniko

È una coloratissima carovana nomade quella attesa a Villa Pini di via del Carpentiere 12, diventata da settembre la nuova casa dell’Orchestra Senzaspine, e dove saranno ospitate alcune delle attività che prima si tenevano al Mercato Sonato. Qui, da domani svetterà una doppia grande tenda, quella di Circo Paniko, una delle realtà più originali del ‘nuovo circo’, caratterizzato dalla mancanza di animali e da un’arte funambolica che mescola teatro e musica. Dai giochi per bambini ai dj set, dai concerti agli spettacoli per famiglia, sino al 19 gennaio, ogni giorno, dal pomeriggio alla sera, Bologna avrà così un nuovo luogo di incontro e di socializzazione. Non esiste un biglietto di ingresso ma si può accedere con una ‘offerta libera e consapevole’. Giochi di magia, zucchero filato, atmosfere balcaniche, rock demenziale, ritmi per danzare e lezioni di salsa, Circo Paniko inaugura domani con una serata ‘festival’, tra mercatini natalizi e la prima a Bologna (ore 21) di Euphon. Cronaca di un concerto annunciato, dove, raccontano, "l’orchestra si prepara, si accorda, attende il suo direttore... e la sua armonia. Cronaca clownesca-acrobatica di un concerto annunciato che, chissà, forse inizierà, tra cacofonie, melodie, silenzi comicamente eseguiti da improbabili concertisti senza il loro La!" Subito dopo saliranno sul palco i The Funkyng Basterds, che promettono un travolgente viaggio nei suoni della più calda tradizione afro americana, quella del funky. Si prosegue con la ricerca ritmica di Jypsy Jobs.

La festa continua il giorno dopo, con una delle più amate produzioni di Circo Paniko, Settevoci Social Club,