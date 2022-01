Bologna, 5 gennaio 2021 - Ha trovato 10.500 euro per strada, in una busta senza documenti, e senza pensarci due volte li ha portati ai carabinieri. È successo a Gaggio Montano e grazie all’onestà della signora di 51 anni del posto il denaro è stato restituito al proprietario, un 41enne titolare di una concessionaria che stava portando il denaro in banca per un versamento. L’uomo, disperato, stava già chiedendo in giro in paese, finché non è stato informato della consegna da parte della donna ai carabinieri.

