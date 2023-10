Trovano i ladri in casa, paura per due donne

Faccia a faccia con i ladri. Brutta avventura, fortunatamente senza gravi conseguenze, per due donne, madre e figlia, residenti a Casalecchio, che l’altra sera, insospettite dai rumori che provenivano dalla zona notte della loro casa, hanno aperto la porta della camera e si sono trovati di fronte a due uomini, vestiti di nero, intenti a rovistare nei cassetti.

Istanti di terrore nelle donne, sorpresa nei malviventi che in pochi istanti sono scattati col bottino verso la finestra e da lì si sono buttati sul prato sottostante per poi dividersi nella fuga saltando la siepe che delimita il piccolo giardino privato. Il fatto è successo nella zona Bastia, al quartiere Croce, zona residenziale di recente edificazione a poca distanza dal Reno e dal ponte pedonale e ciclabile.

Poco prima delle 21, dopo la cena e mentre le donne chiacchieravano sul divano lievi rumori hanno richiamato l’attenzione della mamma.

"La porta che collega con la zona notte era chiusa, abbiamo pensato al gatto. Ma i rumori continuavano e non potevano essere quelli dei ragazzi che abitano al piano superiore. Così mia figlia si è alzata ed ha aperto la porta. I ladri erano lì di fronte, hanno capito d’essere stati scoperti. Mia figlia ha iniziato ad urlare e si è precipitata in soggiorno. Io, incosciente, sono andata di là mentre lei telefonava al 112. Li ho visti chiaramente, vestiti di nero, col viso coperto, erano entrati forzando la finestra del bagno con un grosso cacciavite, che poi hanno perso mentre scappavano. Si erano preparati la via di fuga aprendo la finestra della camera. Da lì in un istante si sono buttati oltre il davanzale, abitiamo al piano terra", racconta la vittima che a mente fredda analizza quello che di peggio poteva succedere.

"Sono stata impulsiva, gli ho urlato dietro affacciata alla finestra. Uno di loro è caduto fra la siepe e si sarà anche fatto male. Ha lasciato andare il vasetto con le monetine che aveva appena rubato. Poi si sono parlati in una lingua straniera, non erano italiani, per poi prendere direzioni opposte, mentre i vicini si affacciavano allarmati".

Al telefono con i carabinieri la figlia ha comunicato quanto stava accadendo e l’indirizzo della casa. "Ci hanno chiesto se c’erano armi e poi detto di andare a fare la denuncia il giorno dopo. Non abbiamo visto nessuno". Poche migliaia di euro il valore del bottino: una fede di matrimonio in oro, piccoli gioielli Tiffany. "Non abbiamo cose preziose. Ora la spesa più grande l’abbiamo fatta per ripristinare le cose rotte e per installare un allarme e fare un contratto con una vigilanza privata. La notte stessa ci siamo barricate in casa, con un armadio strisciato contro la finestra. Ora viviamo nella paura che possa succedere ancora", dicono le vittime.

Gabriele Mignardi