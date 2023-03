Trovare casa è una giungla: la campagna social

Non soltanto repressione, ma anche prevenzione e informazione per "divulgare agli studenti la cultura della legalità".

Ad affiancare il vademecum ‘Guida Affitti’, presentato lo scorso ottobre, è ora una campagna social pensata per fornire agli universitari, specialmente quelli fuori sede, alcuni consigli utili in materia di locazioni immobiliari. E contrastare, così, la piaga sempre più profonda degli affitti in nero, su cui la Guardia di Finanza continua a tenere i riflettori puntati.

Grazie a una collaborazione con l’Università, sono state infatti realizzate delle stories Instagram e un videoclip lanciato sulle pagine social dell’Ateneo per fornire, attraverso un approccio informale e spontaneo, preziose indicazioni su come utilizzare al meglio incentivi e opportunità spesso poco conosciute, come benefici fiscali, agevolazioni regionali o particolari tipologie contrattuali.

Una comunicazione innovativa, insomma, dove le ‘stories’ e le clip sono caratterizzate da un ritmo dinamico e da un linguaggio rivolto ai giovani, per dare il via a un dialogo semplice ma d’effetto. "Perché registrare il contratto?" oppure "Quali tipi di contratto esistono?" sono soltanto alcune delle domande a cui le stories risponderanno, punto per punto, con l’obiettivo di fare ulteriore chiarezza e consentire così agli studenti di aumentare la propria conoscenza sul tema. "Stiamo lavorando in modo efficace, mettendo insieme le risorse per contrastare un fenomeno di illegalità. Ma la repressione non basta: bisogna anche dare informazione e assistenza – sottolinea Rossella Orlandi, direttrice Agenzia delle Entrate –. L’obiettivo è cambiare non solo l’aspetto ‘nero’ della situazione, ma far emergere anche una cultura della legalità più ampia". Insomma, sia da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia da parte delle università del teritorio e della Guardia di Finanza, l’attenzione sull’evasione legata al mondo degli affitti universitari è massima, e la comunicazione digitale non può non essere protagonista per fare arrivare il messaggio con più efficacia ai ragazzi fuori sede.

Giorgia De Cupertinis