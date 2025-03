Trovare un parcheggio a Bologna: ecco come fare

Bologna, 31 marzo 2025 – Trovare un parcheggio a Bologna è impresa non facile. Soprattutto in questi mesi con diversi cantieri in corso d’opera, a partire dal lavori per il tram.

Non a caso Bologna è fra le città italiane dove è più difficile parcheggiare, dietro a Venezia e Roma, davanti a Firenze, Verona, Milano, Bergamo, Genova, Palermo e Napoli.

Secondo i dati di Parclick.it (l’app di prenotazione di parcheggi) gli italiani che provano a parcheggiare l’automobile in strada trascorrono in media 35 minuti al giorno a caccia di un posto libero. Troppi.

Dove parcheggiare in città

Ecco i principali parcheggi nella nostra città: piazza VIII Agosto, via Riva Reno, piazzale Baldi, Ex-Staveco (vicino ai Giardini Margherita e sui viali), Autostazione, Abycar il nuovo parcheggio della Stazione, parcheggio G.T., Bologna Centrale P1 - FS Park, Bologna Centrale P2 - FS Park, Bologna Centrale P3 - FS Park.

Sempre meglio rammentare di chiedere al parcheggio di segnalare la propria targa all’ufficio di mobilità per non incorrere in eventuali contravvenzioni per l’accesso nella zona Ztl.

Difatti bisogna sapere che il centro storico è una zona a traffico limitato (Ztl): per accedervi è necessario acquistare online o nelle rivendite autorizzate l’apposito pass. La sosta è a pagamento sia sulle strisce blu che nei parcheggi pubblici e privati, è gratis solo in alcuni parcheggi di interscambio.

Consigli utili

Scegliere i parcheggi di interscambio: lasciare l'automobile in un parcheggio fuori città e usare i mezzi pubblici è una delle strategie migliori per evitare il traffico e le restrizioni alla circolazione.

Evitare le ore di punta: trovare parcheggio è ancora più difficile tra le 8 e le 10 e tra le 18 e le 20.

Prenotare in anticipo e confrontare i prezzi dei vari parcheggi a disposizione con le soluzioni più adatte (ed economiche) alle proprie esigenze.

Soluzioni alternative: parcheggi di interscambio

Ecco dove lasciare la macchina per evitare il centro con le sue limitazioni e problemi di viabilità. Parcheggio Tanari (sosta gratuita se combinata con bici/ticket bus), Prati di Caprara, Antistadio (sosta gratuita se combinata con bici), Ferriera (sosta gratuita se combinata con ticket bus), Santa Viola, Zaccherini Alvisi, Largo Lercaro e Piazza della Pace.

Aeroporto Marconi molto gettonato

Non è solo il centro della città a soffrire dell’emergenza parcheggio. Anche gli aeroporti italiani sono diventati aree critiche: trovare un posto senza prenotazione è difficile.

Secondo i dati di Parclick.it, gli aeroporti con la maggiore domanda di parcheggio nel 2025 saranno: Milano-Malpensa e Bologna-Guglielmo Marconi (i più richiesti), seguiti da Bergamo-Orio al Serio, Roma-Fiumicino, Venezia-Marco Polo, Pisa-Galileo Galilei, Bari-Palese, Napoli-Capodichino, Milano Linate e Verona-Villafranca.