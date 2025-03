Trovare un lavoro, l’incontro al Pas

La ‘Fiera del lavoro’ si è tenuta ieri al Pas (Parco del sapere) di Castel Maggiore, evento promosso dal FaLab dell’Unione Reno Galliera, in collaborazione con agenzie per il lavoro ed esperti del settore. L’iniziativa è dedicata all’orientamento professionale e alla scoperta delle competenze richieste nel mercato del lavoro. "Siamo alla seconda edizione di un evento – ha sottolineato Giancarlo D’Angelo, direttore di FaLab – che connette riflessione sul mercato lavorativo con le agenzie operanti sul territorio". Mentre il sindaco Luca Vignoli ha sottolineato l’importanza di una giornata che mette in comunicazione domanda e offerta di lavoro. E rappresenta un passaggio centrale nelle politiche attive per il lavoro.