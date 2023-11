Trovare un taxi libero in città è un’impresa impossibile

Recentemente mi è capitato di

contattare varie agenzie di taxi. I call center hanno sempre riferito che non c’erano auto disponibili, quindi mi sono spostato a piedi alla fermata taxi della stazione ferroviaria, dove ho dovuto attendere mezz’ora per trovare un mezzo. Io e la mia famiglia abbiamo perso così circa due ore. Segnalo pertanto, non essendo la prima esperienza negativa, la necessità di migliorare il servizio taxi nella città.

Fabio