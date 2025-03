Trovata morta, marito accusato di femminicidio. La sorella di Daniela: “Deve pagare”

Castello d’Argile (Bologna), 29 marzo 2025 – “La nostra speranza è che il bruto verrà incastrato. Pagherà, di certo non il prezzo che dovrebbe, però: non c’è prezzo per mia sorella. Era una persona meravigliosa”. Angela Gaiani esce dal tribunale e, a fatica, mette in fila le parole: parla di “ferocia”, in relazione alla morte della sorella Daniela e definisce un “bruto” Leonardo Magri.

La morte

I fatti, avvenuti a Castello d’Argile, risalgono al 5 settembre 2021. Secondo la procura fu un femminicidio e il marito della donna, Magri, inscenò un finto suicidio per coprire il delitto. “Vogliamo giustizia”, dicono i familiari di Daniela dopo l’udienza preliminare di ieri: accolta un’eccezione della difesa su una questione tecnica. Il gup Andrea Salvatore Romito ha disposto la rinnovazione dell’avviso e rinviato l’udienza al 14 maggio, dove si costituiranno parte civile i genitori tramite l’avvocato Valentina Niccoli, e fratello e sorella tramite l’avvocato Daniele Nicolin. Tra le richieste di costituzione di parte civile, anche l’associazione ‘La Caramella buona’.

La famiglia

“Vogliamo la verità, così come ha voluto il pubblico ministero, che ha svolto un lavoro enorme, scrupoloso e meticoloso per amore di verità e giustizia – spiega l’avvocato Nicolin –. Quella che all’inizio appariva come morte naturale e poi come suicidio, è apparso infine, con fondamento, un omicidio. Vogliamo che quest’uomo sia giudicato”.

Il suicidio

Chi conosceva bene Daniela, come i suoi familiari, “non ha mai creduto possibile che si fosse tolta la vita – prosegue Nicolin –. All’inizio pensavano piuttosto a una morte naturale, idea che si è dissipata alla luce del percorso d’indagine”. E su Magri: “Era assolutamente insospettabile, non c’è stata alcuna avvisaglia che potesse compiere un gesto del genere. Ma ora ci sono indizi molteplici e molto pesanti”.

Daniela Gaiani, originaria di Cento, è stata trovata morta a 59 anni, impiccata alla testiera del letto. Apparentemente un suicidio, che però ha subito suscitato sospetti negli inquirenti, convinti che in quella morte fosse coinvolto il marito di lei. A dare l’allarme ai carabinieri era stato proprio lui, oggi imputato: secondo l’accusa, dopo aver ammazzato la moglie strangolandola, aveva simulato un suicidio.

L’amante

Il movente sarebbe sentimentale: l’uomo voleva stare con l’amante, vivere liberamente la relazione che da mesi portava avanti con l’altra. Magri risponde di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla relazione sentimentale.

Le bugie

A incastrarlo, una serie di omissioni e bugie che avrebbe detto per sviare le indagini. Il giorno della morte di Daniela, fu sentito: riferì di essere tornato a notte fonda e di essersi messo a dormire vicino a lei, senza accorgersi fosse morta. Per i carabinieri, coordinati dal pm Augusto Borghini, fu invece uccisa altrove e il cadavere, rinvenuto in posizione anomala, era stato poi spostato.

I farmaci

Nella versione di Magri la moglie aveva usato una cintura in tessuto per impiccarsi, ma gli esami lo hanno smentito: la donna era imbottita di alcol e farmaci, perciò non avrebbe avuto la forza di stringersi la cintura da sola. Lui poi aveva detto che la sera prima era stato a una sagra, mentre invece aveva passato la serata con l’amante. Magri, assistito dall’avvocato Ermanno Corso, si è sempre dichiarato innocente e respinge ogni accusa.