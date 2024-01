Trovata morta nella sua abitazione. Il corpo lì da diversi giorni. Sul caso indagano i carabinieri

Una storia tragica di dolore e solitudine, su cui è necessario fare chiarezza. Una donna di 52 anni, M. F., è stata trovata morta, ieri mattina, nell’appartamento che condivideva con il suo cagnolino in via Cartoleria, nel cuore del centro storico, a ridosso del Duse. Della donna non si avevano notizie da settimane e la madre, preoccupata, ha chiesto aiuto ai carabinieri. Quando i militari dell’Arma della stazione Bologna sono entrati nell’abitazione, con la porta chiusa, ma senza mandate, si sono trovati davanti l’orrore: la povera donna che stando alle condizioni del cadavere era morta ormai da diversi giorni; a fianco a lei il cagnolino di piccola taglia, ancora vivo, provato dagli stenti. Nell’appartamento, oltre allo sporco del cagnolino, c’erano tracce di sangue e anche lo stato del cadavere era deteriorato. Per gli accertamenti, sono intervenuti i militari della Sezione indagini scientifiche dell’Arma e il medico legale per la ricognizione cadaverica. Dai primi accertamenti pare che la morte sia naturale, ma date le condizioni dell’abitazione e del cadavere, il pm di turno ha disposto l’autopsia per non escludere alcuna pista, neppure l’ipotesi di un delitto, e i carabinieri hanno ascoltato i famigliari e tutti i vicini di casa per ricostruire il quadro in cui è maturata la tragedia. Da quanto emerso, la vittima lavorava in casa dove riceveva i propri clienti.

n. t.