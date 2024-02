Trovata peste suina negli snack. Sequestrati 130 chili di alimenti

Prodotti alimentari risultati positivi al virus della peste suina africana in una ditta cinese che si trova nel quartiere Navile. Questa scoperta arriva a seguito di un maxi sequestro eseguito dai carabinieri del Nas - Nucleo Antisofisticazione e Sanità -, insieme all’Azienda Usl di Bologna, su oltre cento chili di merce. Nel dettaglio, sono circa 135 i chilogrammi di generi alimentari presenti in alcuni negozi etnici della città delle Due Torri.

La vicenda ha inizio il mese scorso, quando sono stati effettuati alcuni controlli– che hanno riguardato anche alcuni allevamenti presenti sul territorio bolognese – in un magazzino di una ditta cinese che si trova nel quartiere Navile: si tratta di generi alimentari, sia congelati che a temperatura ambiente, risultati privi della documentazione di provenienza, e di conseguenza non tracciabili, e con un’etichetta non conforme. Le uniche etichette presenti, tra l’altro, riportavano scritte esclusivamente in lingua cinese. Alcuni di questi alimenti erano addirittura già sistemati sugli scaffali delle attività commerciali e quindi pronti per essere venduti e consegnati ai consumatori. Da qui, quindi, è scattato il sequestro dei carabinieri del Nas.

Sequestro a cui, a inizio febbraio, si è opposto il legale rappresentante della ditta, che ha presentato all’Azienda Usl istanza di dissequestro per poter procedere, a proprie spese, alla distruzione della merce sequestrata. Ma la richiesta è stata respinta. Da qui, ecco che su alcuni dei prodotti in questione sono state fatte analisi approfondite in laboratorio.

E poi il risultato delle analisi. Due tipi di snack, in particolare, sono risultati positivi al dna bovino e suino, in un caso, e di dna di pollo e suino, nell’altro. Risultati che hanno portato a ulteriori esami per la ricerca del virus della peste suina africana, che hanno dato esito positivo. Motivo per cui l’Ausl, nei giorni scorsi, ha deciso di negare il dissequestro. Fortunatamente, il virus presente negli alimenti è un virus non trasmissibile all’uomo.

Intanto, sugli oltre 130 chilogrammi di prodotti alimentari sequestrati, sono ancora in corso le indagini da parte delle autorità competenti insieme ai carabinieri del Nas relativamente alle non conformità riscontrate per quanto riguarda l’origine e rintracciabilità.