Trovata sui binari, muore poco dopo. Ipotesi suicidio

Il corpo di una ragazza di vent’anni è stato trovato senza vita sul binario 19 della stazione di Bologna Centrale, dove corrono i treni dell’Alta Velocità. Secondo una prima e parziale ricostruzione, la giovane è stata investita da un treno in corsa: al momento dell’arrivo dei soccorsi, la ventenne era però ancora viva, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria insieme agli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, oltre al pubblico ministero di turno Roberto Ceroni.

Gli inquirenti, almeno per il momento, non escludono alcuna ipotesi anche se quella più accreditata è quella del suicidio. Gli inquirenti stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Il cadavere della ragazza è stato trovato in fondo al binario 19, dove corre l’Alta Velocità, in direzione nord verso Milano e lontano dalla banchina dove i passeggeri di solito aspettano il treno. Il traffico ferroviario, a causa dell’incidente, avvenuto intorno all’ora di pranzo, è stato chiuso per diverse ore, prima di essere ripristinato nel pomeriggio. Il treno FR9535 è stato invece sottoposto ai rilievi da parte degli inquirenti.