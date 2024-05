Trovate due bombe durante il restauro. Il presidente Bertuzzi:: "Ora è tutto risolto"

Durante una demolizione di una porzione interna di muro dentro l’ex clinica Beretta (foto), le ditte che stanno eseguendo la ristrutturazione, hanno trovato una una cassettina di ferro con all’interno due ordigni bellici. Le due bombe a mano sono state trovate nel sottotetto di uno stabile di via XXI Aprile, in uso ad Acer durante dei lavori di riqualificazione. Gli ordigni, fa sapere la Questura, dai primi accertamenti sembrerebbero dei residuati del secondo conflitto mondiale, e il fatto che lo stabile sia molto vecchio e non sia mai stato ristrutturato in precedenza fa ipotizzare che si trovassero lì dai tempi della guerra. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia e l’Esercito, secondo cui gli ordigni erano ancora funzionanti. Le bombe sono state portate via per essere smaltite.

Tutto risolto, insomma, e il presidente di Acer, Marco Bertuzzi, rassicura e tranquillizza tutti quanti. "Si è provveduto immediatamente a sospendere le attività per poter fare denuncia del ritrovamento alle forze dell’ordine – scrive –. Già oggi (ieri, ndr) il cantiere è ripartito regolarmente a pieno regime e in sicurezza, e per questo rinnovo il mio non scontato ringraziamento alle forze dell’ordine e agli artificieri, ma anche alla ditta che opera nel cantiere per aver gestito la situazione con grande professionalità, rigore e tempestività".