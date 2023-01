Trovati abbracciati dai carabinieri

Li hanno trovati abbracciati. I carabinieri hanno trovato Maria Rosa Elmi e Mauro Bergonzoni appena fuori dalla loro auto, in una pozza di sangue, mano nella mano, ancora abbracciati. Lei accasciata sulle gambe di lui. Erano nel letto di un torrente in secca, nei pressi di Mercatale di Castello di Serravalle, un luogo raggiunto dalla coppia per mettere in atto il piano a cui pensavano da tempo.

Mauro ha ucciso la moglie Maria Rosa con due fucilate, tentando poi di togliersi la vita a sua volta rivolgendo l’arma contro se stesso. La donna, raggiunta all’addome dai colpi d’arma da fuoco, è morta subito, mentre il marito – ritrovavo ancora vivo, anche se in stato di semi incoscienza – è stato portato in condizioni critiche all’ospedale Maggiore e poi si è salvato. Per lui è poi scattato l’arresto e il successivo processo.