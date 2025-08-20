Trovati cellulari alla Dozza. Al Pratello 4 agenti feriti

Ben quattro cellulari sono stati sequestrati dietro le sbarre della Dozza. A darne notizia sono i sindacati di polizia penitenziaria: due giorni fa gli agenti hanno scovato quattro smartphone in mano ai detenuti delle sezioni del circuito media sicurezza, spiega il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria Domenico Maldarizzi, che punta il dito sulla "inefficienza strutturale dell’organizzazione carceraria" e sottolinea invece "la grande professionalità del personale, che è riuscito a mettere una toppa alla molteplici falle del sistema penitenziario". Per la Uilpa, è necessario potenziare gli organici e implementare tecnologie e strumentazioni per potenziare i controlli e impedire l’introduzione di generi e oggetti, anche attraverso droni.

Per la Fp Cgil, i quattro cellulari trovati mostrano "le gravi carenze strutturali della Casa circondariale dove tali rinvenimenti non sono una novità". Anche il sindacato Sappe segnala il sequestro dei telefonini: uno era nascosto negli slip di un detenuto, il quale ha tentato di rompere l’apparecchio. In seguito a un’altra perquisizione in una saletta interna, sono stati trovati altri due cellulari sotto i congelatori. Tensione, invece, al carcere minorile del Pratello: quattro agenti di Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti in un intervento per sedare una rissa, lunedì sera. Hanno riportato lesioni guaribili con prognosi dai tre ai sei giorni. Il sindacato Uilpa spiega che la rissa sarebbe collegata a un sequestro di 18 grammi di hashish avvenuto nei giorni scorsi nel carcere, durante i colloqui. Il segretario Maldarizzi denuncia condizioni insostenibili negli istituti minorili e in tutto il sistema penitenziario. "A Bologna una decina di agenti saranno presto trasferiti, con i sostituti attesi solo a metà ottobre e questo costringerà il personale rimasto a nuovi straordinari e riposi saltati". Il sindacato, che esprime solidarietà agli agenti feriti, chiede al ministro Carlo Nordio e al Governo misure urgenti per ridurre la densità detentiva e rafforzare gli organici. La Fp Cgil, oltre a esprimere "solidarietà al personale", chiede "provvedimenti nei confronti dei detenuti" e sottolinea che la situazione è "gravissima", il tutto "nonostante i ripetuti appelli di questa e altre organizzazioni sindacali, appelli che purtroppo continuano a cadere nell’assoluto silenzio dell’amministrazione a ogni livello".