Trovati reperti, ciclabile ferma

Un ritrovamento archeologico ferma i lavori della ciclopedonale Osteria Grande – Ozzano dell’Emilia. "La scoperta è avvenuta un paio di settimana fa, prima della robusta ondata di piogge", spiega Andrea Bondi, Vicesindaco del comune termale. Una scoperta non auspicata ma non certo sorprendente, aggiunge Bondi, perché "l’eventualità non era da escludere, considerando l’area che sarebbe stata interessata ai lavori". Gli operai avevano avviato da pochi giorni i lavori riguardanti il tratto ad est di Osteria Grande, "un tratto che prevede lavori abbastanza semplici interessando un’area extraurbana". Avviati i primi scavi, la scoperta del reperto, scoperta che ha portato immediatamente al fermo, senza che però sia stato possibile completare subito i rilievi perché, spiega Bondi, "le piogge piuttosto abbondanti di quei giorni hanno naturalmente allagato il cantiere, frenando l’operato degli archeologi". L’ipotesi, ma non la certezza, è che anche in questo caso possano occorrere un altro paio di settimane per far ripartire i lavori alla ciclopedonale.