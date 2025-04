Trovato a casa della ex che maltrattava: nei guai

Nonostante avesse a carico la misura dell’allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla compagna, il giorno di Pasqua si è comunque presentato a casa della donna, che ha 60 anni, è parzialmente disabile e soffre di problemi psichici. È stata la badante di lei, che l’aveva chiamata, a riconoscere in sottofondo la voce del cinquantatreenne, e allertare la polizia. A intervenire in via Mascarella nel pomeriggio di Pasqua sono stati gli agenti del Due Torri San Francesco, che hanno arrestato l’uomo per inosservanza della misura, emessa il mese scorso, dopo che era stato denunciato per aver preso a schiaffi la compagna, chiamandola "handicappata", mettendo anche a soqquadro la casa. Lui ha detto che voleva riprendere la relazione: una spiegazione che non gli ha evitato le manette.