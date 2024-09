Trovato alla guida senza patente. Denunciato un pachistano

Viene fermato perchè guida un’auto senza assicurazione, poi si scopre che è anche senza patente: anzi, con una patente falsa. La Polizia Locale di Molinella ha denunciato un 40enne di nazionalità pachistana. I fatti sono avvenuti sulla via Provinciale, qualche sera fa. La pattuglia della Locale era in servizio per un normale controllo del territorio quando, tramite il dispositivo targasystem di cui la Locale è dotata, hanno notato il 40enne che guidava una vettura sprovvista dell’assicurazione. Il conducente, pachistano, è stato, dunque, fermato per un controllo più approfondito. Gli agenti della Locale gli hanno chiesto, come di prassi, patente e libretto di circolazione e il 40enne glieli ha consegnati con fare agitato, insospettendo ancora di più le forze dell’ordine. I vigili ci hanno messo ben poco a rendersi conto che il documento di guida era contraffatto e hanno, dunque, denunciato il 40enne in questione, residente in zona. A fare il punto su un fenomeno purtroppo in crescita è il comandante della Locale di Molinella, Giuliano Corso: "Nell’ultimo periodo ne abbiamo già fermati quattro con patente falsa. Si tratta di un fenomeno, anzi di un reato, che non ha nazionalità nè età: i denunciati erano italiani, dell’Est e il pachistano in questione e di età completamente diverse. Purtroppo ora molti utenti hanno scoperto che possono procurarsi patenti false, mai italiane, online e quindi il problema sta aumentando. Noi, però, abbiamo alcuni criteri ben precisi che ci permettono di capire se si tratti di una patente falsa o meno e ci mettiamo poco ad appurarlo e siamo sempre attenti. Bisogna immediatamente disincentivare questo fenomeno e stroncarlo sul nascere".

z.p.