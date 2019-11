Monteveglio (Bologna), 30 novembre 2019 – Trovato morto in un campo. Era disperso da ieri sera il 51enne avvistato stamattina dai carabinieri in un prato a Monteveglio. Stando ai primi accertamenti, sarebbe morto per ipotermia.

Trascorsa la notte, erano scattate le ricerche per rintracciare la persona scomparsa, residente in zona. Alle operazioni hanno partecipato, oltre ai carabinieri, i tecnici del Soccorso Alpino della stazione bolognese di Rocca di Badolo e i vigili del fuoco. Dopo il ritrovamento del 51enne sono arrivate sul posto anche le squadre Saer, tra cui un medico che ha constatato la morte.