Trovato morto in una pozza di sangue a Bologna, la diretta: la compagna lancia l’allarme

Bologna, 27 maggio 2025 – Un uomo è stato trovato morto in un appartamento di una palazzina di via Zanolini 16, questa mattina. Sul posto sono intervenute più pattuglie dei carabinieri e il 118. In strada, all’arrivo delle forze dell’ordine, c’era una donna completamente coperta di sangue. I militari dell’arma stanno lavorando per accertare cosa sia accaduto. La casa si trova a pochi metri fuori da porta San Vitale.

Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una morte violenta.

