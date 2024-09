Trovato morto in casa l’anziano scomparso alla fiera

Bologna, 3 settembre 2024 – E’ stato ritrovato a casa sua il corpo senza vita di Luigi Melloni, 81 anni, (conosciuto col nome Dorelli) di Pieve di Cento. "Le ricerche – spiega il sindaco di Pieve Luca Borsari - avevano preso tutte le direzioni possibili. Tuttavia in seguito a successivi e ripetuti approfondimenti, svolti sempre in stretto contatto con la famiglia, i soccorritori sono tornati per l’ennesima volta a cercarlo nella sua abitazione. E qui è stato trovato morto grazie ad unità specializzate in una situazione in cui era estremamente difficile individuarlo”.

"Ringraziamo di cuore – continua Borsari - carabinieri, polizia locale Reno Galliera, vigili del fuoco, Croce Rossa, i volontari della Protezione civile a partire dai nostri Protezione Civile Pieve di Cento, i volontari dell’Associazione nazionale alpini. Ed anche coloro che si sono uniti nelle ricerche. Allo stesso tempo ci stringiamo in un affettuoso abbraccio alla famiglia e ai tantissimi amici del nostro Dorelli”.

Stando a quanto si è potuto apprendere, la casa di Melloni era anche una specie di magazzino dove erano custoditi una vastità di oggetti e cose. E il suo corpo sarebbe stato rinvenuto sotto un cumulo di vestiti.

Luigi Melloni, era scomparso da domenica intorno alle 18, era stato cercato nel comune di Pieve di Cento, ma anche nei territori limitrofi. Prima di scomparire si trovava nel centro del paese assieme alla moglie impegnato in un mercatino di beneficenza. Luigi Melloni era noto a Pieve per la sua attività commerciale che aveva condotto nel settore dei formaggi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. “Una persona buona, gentile, sempre con il sorriso, amato da tutti per la sua gentilezza d'animo, per la sua cortesia. Un vero signore”, è uno dei tanti ricordi.