Trovato morto legato nel letto. La difesa: "Fu omicidio colposo"

"Non vi era la volontà di uccidere, si trattò di un errore e non è mai stato possibile dimostrare chi, tra i due, abbia posto in essere l’azione delittuosa". Ha chiesto l’assoluzione e, in subordine, la riqualificazione del reato da omicidio volontario a omicidio colposo ieri mattina in aula, davanti alla Corte D’Assise di Modena l’avvocato Maria Larossa, che rappresenta la difesa del 21enne rumeno, all’epoca dei fatti, accusato insieme a un connazionale e amico di omicidio volontario per la morte del 41enne di Bazzano Alessandro Gozzoli, trovato cadavere nel suo appartamento di Casinalbo, Modena, il 10 marzo di due anni fa con mani e piedi legati. All’esito di una lunga e delicata arringa (anche per i temi trattati) l’avvocato ha chiesto anche la riqualificazione del reato di rapina in furto e il riconoscimento delle generiche, dal contegno professionale alla giovane età dell’imputato. La pubblica accusa aveva chiesto 27 anni di carcere per il ragazzo mentre il complice, di un anno più grande, è stato condannato con rito abbreviato a diciotto anni. La vittima morì per asfissia meccanica acuta per un’azione così violenta che gli provocò la rottura della trachea. Le indagini svolte dai carabinieri avevano permesso di scoprire come a compiere il delitto, a scopo di rapina, fossero stati proprio i due giovani romeni che trascorsero la notte con la vittima, arrestati all’estero dopo una celere fuga. L’avvocato Larossa ha sottolineato come Gozzoli avesse chiesto prestazioni sessuali a pagamento, con preferenze ‘precise’ e come l’imputato vendesse il proprio corpo per lavoro. "Ci sono prove che il mio assistito vivesse di queste prestazioni, ne aveva fatto il proprio lavoro", ha spiegato in aula il legale. La prossima udienza è fissata per il 30 settembre.

Valentina Reggiani