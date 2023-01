Trovato morto nella sauna Disposta l’autopsia sull’uomo

Si è accorto l’addetto alla reception, all’ora di chiudere il centro benessere, di quel cliente che non era ancora uscito. E quando è andato a controllare, lo ha trovato senza vita nella sauna. È successo venerdì sera, intorno alle 22, in via Boldrini. La vittima, un uomo di 56 anni, all’arrivo del personale del 118 già non respirava già più. Sono stati i sanitari, allora, a chiedere anche l’intervento della polizia, per approfondire le circostanze della morte. Da una prima ricognizione cadaverica, il corpo del cinquantaseienne non presentava segni di violenza. Nel centro benessere non sono state trovate tracce relative a un possibile uso di stupefacenti, né è stata trovata sostanza tra gli effetti personali della vittima. L’ipotesi, al momento, è che l’uomo sia rimasto vittima di un malore, che lo ha colpito mentre faceva la sauna. Il pm di turno, per diradare comunque ogni possibile dubbio, ha disposto il sequestro della salma e nei prossimi giorni conferirà l’incarico per l’autopsia.

n. t.