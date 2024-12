Trovato senza vita nell’auto ferma sotto casa, la tragedia del giovane panettiere

Sono stati i genitori a trovare Yuri Pellicciardi (nella foto), 35 anni, ieri mattina, senza vita nei pressi di casa sua, nel comune di Castello d’Argile. I genitori non avevano più sentito il figlio, morto nel frattempo per cause naturali. E, preoccupati, sono andati dove abitava a controllare. Hanno trovato il corpo di Yuri, intorno alle 11,30, all’interno della sua auto parcheggiata a poca distanza dall’abitazione. Un casa in campagna a Mascarino, dove, secondo quanto si è potuto apprendere, il giovane abitava da solo. I genitori hanno dato l’allarme e sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del ragazzo, secondo prime indiscrezioni a causa di un malore fatale, e i carabinieri della locale stazione dell’Arma per gli accertamenti del caso. Yuri, amante degli animali, di professione faceva il fornaio e aveva lavorato, per un certo periodo di tempo, anche in una panetteria a Sala che aveva cessato l’attività.

p. l. t.