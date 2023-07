Truescreen entra in Comune "Certifichiamo foto e documenti"

Truescreen, l’applicazione bolognese per dispositivi mobili che certifica con valore legale la veridicità di prove digitali come foto, video e documenti, entra a Palazzo d’Accursio. Lo fa tramite una sperimentazione per i servizi comunali, approvata dalla giunta, che mira a contrastare frodi, contestazioni e disinformazione generate dalla manipolazione dei file multimediali. "Questa intesa arriva alla fine di un rapporto che da subito è stato estremamente allineato sui valori e sulle motivazioni che hanno portato a stringere questa collaborazione – racconta Fabio Ugolini, ceo e co-founder di Truescreen –, partendo dal rapporto che abbiamo creato con l’assessore Bugani, da subito entusiasta del nostro progetto. L’assessore crede nella necessità di garantire informazioni certe, che aiutino a garantire trasparenza e sicurezza del patrimonio informativo".

Per il Comune, l’intelligenza artificiale di Truescreen sarà una grande risorsa, e lavorerà in diversi ambiti. "Abbiamo tanti cantieri aperti – spiega Ugolini –. Partiamo principalmente dalla sicurezza pubblica, coinvolgendone gli operatori, arrivando anche all’urbanistica verde, con la gestione del verde e delle infrastrutture. Ci occuperemo anche di lavori pubblici, di violenza di genere e di impianistica. Ma ci saranno anche delle sperimentazioni che partono dal cittadino e arrivano all’amministrazione, nel trasferimento di informazioni, che devono essere credibili per il Comune, quindi le informazioni potranno passare attraverso noi". TrueScreen, quindi, applicato nell’ambito dei servizi del Comune, rappresenta uno strumento di certificazione dell’autenticità di contenuti multimediali acquisti sul campo nel contesto di sopralluoghi, verifiche ispettive e accertamenti.

Questa applicazione digitale è "uno strumento per chiunque, che garantisce verità incontestabile – continua il ceo Ugolini –. Truescreen è scaricabile da tutti, dando loro la possibilità di garantire e certificare l’autenticità e l’immutabilità di foto, video, registrazioni audio. Garantiamo una sorta di ambiente forense, dove creiamo un report che testimonia , con valore legale, l’autenticità del materiale in tanti settori". "In un’era in cui è sempre più facile contraffare digitalmente qualsiasi cosa, diventa fondamentale poter dimostrare l’autenticità dei propri documenti cartacei e multimediali – commenta l’assessore all’innovazione digitale Massimo Bugani (nella foto) –. La certificazione TrueScreen potrà servire a molti settori della nostra amministrazione: urbanistica, verde, polizia municipale, lotta contro la violenza sulle donne, lavori pubblici, manutenzione, impiantistica. Uno strumento a garanzia di tutti e a tutela dell’amministrazione".

m.m.