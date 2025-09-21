Truffa da 290mila euro: coppia di anziani sul lastrico. Tutto inizia con un sms, come funziona

Bologna, 21 settembre 2025 - Con la tecnica del finto carabiniere, mette in atto una truffa da 290mila euro ai danni di due anziani. E' successo nell'Appennino bolognese. La coppia di pensionati è finita sul lastrico a causa del “Maresciallo Fabrizio”, un finto appartenente alle Forze dell’ordine che si era fatto trasferire 290.000 euro dai due anziani, con la truffa del conto corrente hackerato, nata da un sms.

La truffa parte con un sms. In pratica, temendo di essere stato truffato, il malcapitato telefona al numero di cellulare indicato nel messaggio e inizia una conversazione. In questo caso la vittima della truffa pensava di parlare con un certo “Maresciallo Fabrizio” che lo guidava nelle operazioni di trasferimento del denaro per difendersi dagli hacker che lo avevano colpito.

Le operazioni di trasferimento sono avvenute in quattro occasioni, le prime tre dalla banca del pensionato e l’ultima da quella della moglie, per un totale di circa 290.000 euro. Troppo tardi purtroppo, il pensionato si è reso conto di essere stato truffato e ha informato i carabinieri dopo qualche giorno, quando era troppo tardi per revocare i bonifici.

Un altro caso di raggiro simile è avvenuto ad Anzola Emilia, vittima una 45enne italiana. La truffa, da 9500 euro, anche in questo caso, è partita da un messaggio sms che la donna ha ricevuto. Temendo di essere stata truffata, la 45enne ha telefonato al numero di cellulare indicato nel messaggio e ha iniziato così una conversazione con un soggetto che l'ha poi indotta a trasferire i soldi (9.500 euro) in un conto corrente più sicuro, per difendersi da una truffa bancaria avviata da un dipendente infedele individuato dal Servizio Antifrode.

In questa circostanza, però, il fattore tempo è stato fondamentale per consentire ai carabinieri della Stazione di Anzola Emilia di raccogliere la denuncia entro poche ore ed eseguire un “Decreto urgente di sequestro preventivo” emesso rapidamente dalla Procura della Repubblica di Bologna per recuperare la somma di denaro tolta alla persona offesa.

"I due episodi - si legge in una nota dei carabinieri - dimostrano come i truffatori siano oggi in grado di sviluppare tecniche di raggiro sempre più articolate, sofisticate e insidiose, in grado di raggirare non solo le fasce più deboli ma chiunque utilizzi smartphone e conti online. È quindi necessario ribadire ancora una volta quanto sia importante allertare in maniera tempestiva le forze dell’ordine anche per consentire all’Autorità Giudiziaria l’emissione di mirati provvedimenti per bloccare le transazioni ed evitare che le truffe vengano portate a compimento".